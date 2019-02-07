Посол Німеччини сумнівається у швидкому вступі України до ЄС і НАТО

Фото: Ернст Райхель (РБК-Україна)

Райхель підкреслив, що Україна має право претендувати на членство в ЄС і НАТО

Посол Німеччини в Україні Ернст Райхель вважає нереалістичним майбутній вступ країни до Європейського союзу і НАТО. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю "Європейської правді".

Зокрема, він назвав нереальною перспективою швидкий вступ України до ЄС або НАТО. Він також підкреслив, що Києву доведеться здолати "звивистий шлях".

"Україні доведеться зробити дуже багато, щоб привести себе до статусу кандидата на вступ в обидві організації. І якщо хтось з кандидатів каже, що в разі перемоги зможе негайно досягти членства - це як раз той популізм, про який я говорив. І все ж Євросоюз залишається відкритим проектом. Будь-яка європейська країна має право претендувати на вступ до ЄС, це стосується і України....НАТО також декларує політику відкритих дверей", - додав Райхель.

Нагадаємо, сьогодні Верховна рада повинна проголосувати за закріплення курсу України на Євросоюз і НАТО.

Відзначимо, напередодні НАТО і Північна Македонія підписали протокол про вступ до альянсу.