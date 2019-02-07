ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Посол Німеччини сумнівається у швидкому вступі України до ЄС і НАТО

Новини » Політика    07.02.2019 - 10:56
Посол Німеччини сумнівається у швидкому вступі України до ЄС і НАТО
Фото: Ернст Райхель (РБК-Україна)

Райхель підкреслив, що Україна має право претендувати на членство в ЄС і НАТО

Посол Німеччини в Україні Ернст Райхель вважає нереалістичним майбутній вступ країни до Європейського союзу і НАТО. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю "Європейської правді".

Зокрема, він назвав нереальною перспективою швидкий вступ України до ЄС або НАТО. Він також підкреслив, що Києву доведеться здолати "звивистий шлях".

"Україні доведеться зробити дуже багато, щоб привести себе до статусу кандидата на вступ в обидві організації. І якщо хтось з кандидатів каже, що в разі перемоги зможе негайно досягти членства - це як раз той популізм, про який я говорив. І все ж Євросоюз залишається відкритим проектом. Будь-яка європейська країна має право претендувати на вступ до ЄС, це стосується і України....НАТО також декларує політику відкритих дверей", - додав Райхель.

Нагадаємо, сьогодні Верховна рада повинна проголосувати за закріплення курсу України на Євросоюз і НАТО.

Відзначимо, напередодні НАТО і Північна Македонія підписали протокол про вступ до альянсу.

 

НАТО звинуватило РФ у втручанні в справи Балкан Чотири країни підтримали рішення ЄС про продовження санкцій проти Росії
Новини України ЕвросоюзНАТОвступление в ЕС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся