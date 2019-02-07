Рада сьогодні може закріпити у Конституції курс на НАТО та ЄС

Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Рада також розгляне проект про адвокатуру та адвокатську діяльність

Верховна рада України на пленарному засіданні 7 лютого може закріпити в Конституції курс на вступ до НАТО і Європейського союзу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію на сайті парламенту.

Також у порядку денному значиться звернення Верховної ради до Парламентської асамблеї НАТО та парламентів країн-учасниць альянсу про плани України, розгляд законопроекту про попередження відмиванню доходів одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.

Крім того, нардепи розглянуть зміни до деяких законів щодо безперебійного постачання електричної енергії, направлять до Конституційного суду законопроект про перейменування Дніпропетровської області, а також законопроекти про радіочастотний ресурс України, про адвокатуру та адвокатську діяльність.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у 2020 році Україна має отримати вичерпний план дій для вступу до НАТО.

Зазначимо, президент Петро Порошенко вважає, що РФ спробує зірвати голосування в Раді за зміни до Конституції.