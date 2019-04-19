Посол Франції відзначила досягнення у трансформації ПриватБанку

Вона наголосила на необхідності продовження реформ
Посол Франції в Україні Ізабель Дюмон наголошує, що трансформація ПриватБанку є одним із головних маркерів оздоровлення банківського сектору. Про це вона заявила у Twitter.
Вона наголосила, що реформи мають продовжуватися, адже це має ключове значення для економічної стабільності.
"Оздоровлення банківського сектору є одним з досягнень реформ в Україні, а трансформація ПриватБанку - одним з його ключових маркерів. Продовження реформ має ключове значення для економічної стабільності та розвитку України", - написало посол.
Після цього у МВФ заявили, що підтримують реформу корпоративного управління "ПриватБанку", який очолює незалежна наглядова рада, і трансформацію бізнес-моделі банку, що вже позитивно позначилася на показниках та стійкості банківської систему в цілому.
У США та ЄС заявили, що міжнародні партнери України будуть уважно стежити за розвитком подій у цій сфері.