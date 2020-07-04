У Путіна назвали умову для проведення саміту "нормандської четвірки"

Росія вимагає щоб Україна виконала домовленості нормандського саміту в Парижі

Учасники зустрічі політичних радників глав держав "нормандської четвірки" спробували визначити тимчасові рамки проведення нового саміту. Але для цього потрібно реалізувати рішення зустрічі в Парижі 9 грудня.

Про це заявив заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак, повідомляє ТАСС.

"Про зустріч на рівні міністрів мови не було. Були спроби визначити конкретні дати зустрічі на вищому рівні. Але про це говорити поки дуже-дуже рано, тому що необхідно виконати в повному обсязі, а це величезний обсяг роботи, перш за все, з боку України , ті рішення, які були прийняті на саміті 9 грудня ", - сказав він.

За його словами, це десятки різних законів, які потрібно не тільки розробити, "але і узгодити з Донбасом, а це теж непросто".

Козак також заявив, що учасники зустрічі не змогли домовитися щодо поправок до Конституції України з метою закріплення особливого статусу Донбасу.

Нагадаємо, остання зустріч глав країн "нормандської четвірки" - України, Німеччини, Франції та Росії - пройшла в Парижі в грудні минулого року. Учасники зустрічі підтримали припинення вогню, обмін в форматі "всіх на всіх" до 31 грудня, допуск Червоного Хреста до всіх утримуваним особам, розведення військ на трьох ділянках, розширення мандата СММ ОБСЄ і продовження розмінування.

В Берліні 3 липня відбулися переговори радників лідерів "нормандської четвірки", які тривали близько 10 годин.

Нагадаємо, раніше німецьке видання Spiegel писало, що Москва на зустрічі політичних радників вимагатиме від України до 6 липня представити законопроект про закріплення особливого статусу Донбасу в Конституції.

Як раніше заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, окупований Донбас може отримати особливий статус, але без права накладати вето на будь-які загальнонаціональні рішення.

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Автор: Надія Собенко