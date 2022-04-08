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ЄС відновить роботу свого представництва в Києві

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Київ, П'ятниця 08 квітня 2022 13:29
ЄС відновить роботу свого представництва в Києві Фото: глава європейської дипломатії Жозеп Боррель (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Представництво Європейського союзу в Україні відновить роботу в Києві, звідки воно було евакуйовано напередодні повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Як заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, який знаходиться в поїзді на Київ разом з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, представництво відновить роботу в столиці Україні невеликою командою. Разом з ними до Києва їде й голова представництва ЄС Матті Маасікас.

"Поїздка і повернення посла повинні показати, в столиці України є уряд і представництва інших країн", - зазначив Боррель.

Він також оголосив, що ЄС виділить 7,5 млн євро на розслідування російських військових злочинів у Бучі та інших місцях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Латвія відновила роботу посольства в Києві. Також відомо про відновлення роботи посольств Словенії, Туреччини та інших країн.

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