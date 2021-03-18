У ЄС масово відновлюють використання вакцини AstraZeneca: список країн

Ввечері 18 березня низка країн оголосили про відновлення вакцинації препаратом компанії AstraZeneca. Інформація з'явилася після висновку Європейського агентства з контролю медикаментів (EMA) щодо безпечності вакцини.

Про це повідомляють Reuters та The Guardian .

Як повідомляє The Guardian , Німеччина почне знову вакцинувати своїх громадян вакциною AstraZeneca з 19 березня, а Іспанія - з наступного тижня.

Нагадаємо, раніше низка країн, серед яких Данія, Швеція, Кіпр, Словенія, Португалія, Іспанія, Італія, Норвегія, Ісландія, Нідерланди, заявили, що припинили використання партій вакцини AstraZeneca через нібито утворення тромбів.

В Норвегії вчені з'ясували, що вакцина проти коронавірусу від британо-шведської компанії AstraZeneca викликає у деяких людей сильну імунну реакцію. Надалі вона може вести до утворення тромбів.

Однак 18 березня Європейське агентство з контролю медикаментів (EMA) схвалило подальшу вакцинацію від коронавірусу препаратом AstraZeneca. Регулятор не виявив можливість збільшення ризику тромбозу від застосування вакцини.

Розробники вакцини від коронавірусу AstraZeneca запевнили в безпечності препарату. Там заявили, що випадки тромбозів у щеплених не пов'язані з вакцинацією.

Компанія підкреслила, що заяви про безпеку вакцини засновані на підтверджених наукових даних. Перевірені дані про стан 17 мільйонів осіб, яких прищепили AstraZeneca в Європейському союзі й Великобританії.

16 березня Франція та Італія заявили про готовність відновити вакцинацію препаратом AstraZeneca. Офіційно про відновлення було оголошено вже сьогодні, 18 березня.

Також Бельгія та Естонія заявили, що не будуть зупиняти вакцинацію від коронавірусу вакциною компанії AstraZeneca.