Користь вакцини AstraZeneca переважує ризики, - комітет ВООЗ

Комітет Всесвітньої організації охорони здоров'я з безпеки вакцин прийшов до висновку, що користь вакцини AstraZeneca переважує ризики. Однак державам рекомендували продовжувати контролювати повідомлення про можливі побічні ефекти.

"Вакцина AstraZeneca від захворювання COVID-19, включаючи вакцину Covishield, продовжує мати позитивний профіль в тому, що стосується користі та ризиків, володіючи величезним потенціалом запобігання та зниження смертності у світі", - йдеться в повідомленні.

У комітеті рекомендували надати медпрацівникам відповідну освіту, щоб вони могли розпізнавати ознаки і симптоми всіх серйозних побічних ефектів після вакцинації будь-яким препаратом.

При цьому країнам рекомендували продовжувати моніторинг безпеки всіх вакцин від COVID-19 і сприяти повідомленнями про можливі побічні ефекти.

У ВООЗ відзначили, що на сьогодні в Європі було введено понад 20 млн доз вакцини AstraZeneca, а в Індії - більше ніж 27 млн доз вакцини Covishield (вакцина AstraZeneca, розроблена Інститутом сироватки Індії).