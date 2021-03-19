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Користь вакцини AstraZeneca переважує ризики, - комітет ВООЗ

Новость на русском → Женева, П'ятниця 19 березня 2021 18:30
Користь вакцини AstraZeneca переважує ризики, - комітет ВООЗ Фото: вакцина AstraZeneca (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Комітет Всесвітньої організації охорони здоров'я з безпеки вакцин прийшов до висновку, що користь вакцини AstraZeneca переважує ризики. Однак державам рекомендували продовжувати контролювати повідомлення про можливі побічні ефекти.

Про це повідомляє прес-служба ВООЗ.

"Вакцина AstraZeneca від захворювання COVID-19, включаючи вакцину Covishield, продовжує мати позитивний профіль в тому, що стосується користі та ризиків, володіючи величезним потенціалом запобігання та зниження смертності у світі", - йдеться в повідомленні.

У комітеті рекомендували надати медпрацівникам відповідну освіту, щоб вони могли розпізнавати ознаки і симптоми всіх серйозних побічних ефектів після вакцинації будь-яким препаратом.

При цьому країнам рекомендували продовжувати моніторинг безпеки всіх вакцин від COVID-19 і сприяти повідомленнями про можливі побічні ефекти.

У ВООЗ відзначили, що на сьогодні в Європі було введено понад 20 млн доз вакцини AstraZeneca, а в Індії - більше ніж 27 млн доз вакцини Covishield (вакцина AstraZeneca, розроблена Інститутом сироватки Індії).

Нагадаємо, французький медичний регулятор 19 березня схвалив відновлення використання COVID-вакцини від компанії AstraZeneca. Однак зазначив, що її слід вводити тільки людям у віці 55 років і старше.

Крім того, раніше Європейського агентства з контролю медикаментів (EMA) заявило про безпеку вакцини AstraZeneca після додаткових досліджень інформації про можливу появу тромбозу. Після цього ряд країн оголосили про відновлення вакцинації даним препаратом.

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