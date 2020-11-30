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Окупанти чотири рази відкривали вогонь по українських позиціях на Донбасі

Донбас, Понеділок 30 листопада 2020 07:42
Окупанти чотири рази відкривали вогонь по українських позиціях на Донбасі
Фото: українські військові (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Артур Родивилов

За минулу добу, 29 листопада, збройні формування Російської Федерації і її найманці чотири рази порушили домовленості про перемир'я. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил немає.

Про це повідомили в прес-центрі штабу ООС.

Поблизу Катеринівки терористи застосували гранатомети різних систем і міномети калібру 82 мм.

Неподалік Попасної бойовики вели вогонь з автоматичного станкового гранатомета, стрілецької зброї та ручного протитанкового гранатомета.

В районі селища Луганське диверсійна група окупантів підійшла до українських позицій.

"Злагодженими діями українські захисники зірвали спробу ворожих диверсантів провести мінування позицій наших військ. Після вогневого контакту противник відійшов", - відзначили в штабі.

На шляху відступу ДРГ українські військові виявили засоби мінування російського виробництва, особисті речі диверсантів та інше військове спорядження.

На цій же ділянці бійці ОС збили ворожий БПЛА. Його диверсанти використовували для проведення розвідки та коректування свого підходу до українських позицій.

З початку поточної доби штаб не фіксував порушення перемир'я.

Нагадаємо, 28 листопада збройні формування Російської Федерації і її найманці дев'ять разів порушили досягнуті мирні домовленості. Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень не було.

Минулого тижня на Донбасі загинув український військовий. Військовослужбовець був убитий кулею ворожого снайпера.

Крім цього, "РБК-Україна" писало, що в Україні зниклими безвісти вважаються 69 військовослужбовців Збройних сил України.

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