Посол Британии отреагировал на заявление Залужного о вступлении Украины в НАТО

Британия хотела бы, чтобы Украина присоединилась к НАТО, хотя в блоке по этому вопросу нет консенсуса. Также в это не верит посол Украины в Британии Валерий Залужный.

Что сказал Залужный о НАТО

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный недавно раскритиковал альянс. По его словам, он уже 12 лет слышит о будущем членстве Украины в НАТО, но, по его убеждению, этого так и не произойдет.

Залужный также заявил, что Украине это и не нужно, поскольку стандарты НАТО устарели, а самим странам альянса понадобится немало времени, чтобы хотя бы приблизиться к нынешнему уровню России.

Позиция Британии по вступлению Украины

Кромптон подчеркнул, что НАТО остается важным партнером для Киева, хотя вопрос членства имеет долгую историю.

"Я считаю, что НАТО является важным партнером Украины. Вопрос о возможности вступления Украины в НАТО имеет долгую историю. Позиция Великобритании состоит в том, что мы хотели бы, чтобы Украина присоединилась, но в рамках НАТО как блока по этому поводу нет консенсуса. Поэтому, по моему мнению, на ваш вопрос можно ответить двумя дипломами".

Главное условие - надежные гарантии безопасности

Первый аспект по мнению посла касается уроков переговорного процесса.

"Я считаю, что во время переговорного процесса в прошлом году все признали: чтобы мирное соглашение было устойчивым, украинцы должны верить, что на них больше не нападут. И мы имеем уроки Минска - не допустить, чтобы оккупация Крыма переросла в очередное полномасштабное вторжение", - сказал Кромптон.

По его словам, именно поэтому ключом являются надежные западные гарантии безопасности, а лучше об этом высказался генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время визита в Украину и выступления в Верховной Раде.

Фото: посол Британии Нил Кромптон об ВСУ (инфографика РБК-Украина)

"Я считаю, что первым элементом любых гарантий безопасности являются сильные Вооруженные силы Украины и оборонная промышленность, которые длительное время получают финансовую поддержку от Европы и других стран", - добавил посол.

Дипломат считает это само собой разумеющимся, ведь Украина имеет самые большие и опытные вооруженные силы в Европе, а политическая поддержка со стороны Европы очевидна.

"Второй аспект, о котором он говорил, - это присутствие европейских войск на земле и самолетов в воздухе. Эти обсуждения продолжаются в рамках коалиции решительных, а затем Рютте упомянул о поддержке со стороны США. Пока что переговоры не ведутся, но всем будет понятно, что гарантии безопасности должны быть частью этого процесса", - отметил Кромптон.

Что Кромптон думает о самом Залужном

Второй аспект ответа посла касался непосредственно позиции Залужного как дипломата.

"Существует вопрос относительно отношений Украины с НАТО, и, по моему мнению, интересно то, что сказал посол Залужный. Он - бывший профессиональный военный, а сейчас - профессиональный дипломат. Раньше, когда мы впервые наладили партнерство между НАТО и Украиной, Украина стремилась перенимать стандарты НАТО и обеспечить взаимосовместимость. – сказал Кромптон.

"Надеюсь, что естественным развитием событий станет укрепление этих партнерских отношений на военном уровне, а также - как мы видим - между разными компаниями, которые хотят перенять ваш боевой опыт, а также то, как ваши инженеры и, собственно, ваши войска научились внедрять инновации и адаптироваться в такие короткие сроки, которых мы подвергали столь коротким срокам, которых мы подвергали столь коротким срокам, которые мы подвергали".

Также посол Кромптон заявил, что реальные темпы продвижения российских войск на востоке Украины оказались медленнее скорости улитки.