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Посол Британии о видео казни военного: если целью было запугивание, то получилось наоборот

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Киев, Среда 12 апреля 2023 15:53
Посол Британии о видео казни военного: если целью было запугивание, то получилось наоборот Фото: Мелинда Симмонс, посол Британии в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

У россиян не получилось запугать украинцев и цивилизованный мир при помощи видео с казнью военного. Оно вызвало противоположный эффект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Британии в Украине Мелинду Симмонс в Twitter.

Дипломат отметила, что не смотрела видео с казнью защитника Украины, чтобы "не иметь еще одного повода не спать ночью".

"Это пополняет список обвинений, которые должны быть выдвинуты России за ее преступления против Украины. Если его (видео - ред.) целью было запугать кого-то - получилось наоборот", - подчеркнула Симмонс.

Напомним, вчера, 11 апреля, в сети обнародовали видео жестокой казни украинского военного, которую совершили российские оккупанты.

После этого Служба безопасности Украины начала досудебное расследование убийства военного.

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