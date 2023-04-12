Посол Британії про відео страти військового: якщо метою було залякування, то вийшло навпаки

Росіянам не вдалося залякати українців і цивілізований світ за допомогою відео зі стратою військового. Воно викликало протилежний ефект.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла Британії в Україні Мелінду Сіммонс у Twitter .

Дипломат зазначила, що не дивилася відео зі стратою захисника України, щоб "не мати ще одного приводу не спати вночі".

"Це поповнює список звинувачень, які мають бути висунуті Росії за її злочини проти України. Якщо його (відео - ред.) метою було залякати когось - вийшло навпаки", - наголосила Сіммонс.