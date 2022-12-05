Залужный об отраженном массированном обстреле: благодарим партнеров за ПВО и ПРО
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поблагодарил партнеров за переданные Украины комплексы ПВО и ПРО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
Залужный подчеркнул, что более 60 из более 70 ракет, которые противник сегодня выпустил по территории Украины, сбиты силами и средствами Воздушных Сил, противовоздушной обороны Сухопутных войск, развернутыми мобильными огневыми группами составляющих Сил обороны.
"Спасибо военнослужащим, держащим небо над нами! Искренняя благодарность партнерам за предоставленные системы ПВО и ПРО", - добавил он.
Ранее сообщалось, что украинские силы в ходе российской ракетной атаки 5 декабря сбили порядка 60 из более 70 ракет.
Также напомним, что ракеты попали в энергетические объекты в трех областях, что привело к очередным аварийным отключениям.
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