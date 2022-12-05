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Залужный об отраженном массированном обстреле: благодарим партнеров за ПВО и ПРО

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Киев, Понедельник 05 декабря 2022 18:16
Залужный об отраженном массированном обстреле: благодарим партнеров за ПВО и ПРО Фото: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (facebook.com/vzaluznyj)
Автор: Константин Широкун

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поблагодарил партнеров за переданные Украины комплексы ПВО и ПРО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Залужный подчеркнул, что более 60 из более 70 ракет, которые противник сегодня выпустил по территории Украины, сбиты силами и средствами Воздушных Сил, противовоздушной обороны Сухопутных войск, развернутыми мобильными огневыми группами составляющих Сил обороны.

"Спасибо военнослужащим, держащим небо над нами! Искренняя благодарность партнерам за предоставленные системы ПВО и ПРО", - добавил он.

Ранее сообщалось, что украинские силы в ходе российской ракетной атаки 5 декабря сбили порядка 60 из более 70 ракет.

Также напомним, что ракеты попали в энергетические объекты в трех областях, что привело к очередным аварийным отключениям.

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