Україна почала переговори з МВФ про створення спеціального фінансового суду

Фото: Кирило Шевченко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Україна веде переговори з Міжнародним валютним фондом (МВФ) про створення спеціального фінансового суду. Новий орган необхідний для врегулювання спорів за банківськими кредитами.

Про це сказав голова Національного банку України (НБУ) Кирило Шевченко інтерв'ю агентству Reuters.

"Ми розпочали обговорення з місією МВФ", - сказав Шевченко.

Як нагадав глава НБУ, обсяг кредитів у банківській системі становить більше 1 трильйона гривень, це близько 40 мільярдів доларів. "Це велика сума, і її треба захищати", - додав він.

Обговорення з МВФ є частиною ширших переговорів про умови включаючи різні реформи, які Україна повинна виконати, щоб отримати додаткові транші за програмою МВФ на 5 млрд доларів.

Новий орган покликаний забезпечити кращий захист кредиторів, які не можуть повернути гроші через корумповану судову систему. При цьому частка непрацюючих кредитів повинна знизитися до 24% до 2023 року порівняно з нинішніми 42%.

НБУ заявляє, що неефективна кредитна практика ПриватБанку пробила пролом в 5,5 млрд доларів, перш ніж він потрапив у руки держави. Колишні власники банку оскаржують рішення і ведуть затяжну боротьбу за скасування націоналізації.

"Саме тому ми зараз обговорюємо варіант створення спеціалізованого суду або судової палати в Україні, яка буде розглядати питання між кредиторами і позичальниками, а також між інвесторами та отримувачами інвестицій", - сказав Шевченко.

Він скасував, що скорочення проблемних кредитів допоможе залучити іноземних приватних інвесторів у банківську систему України.

Більше половини сектора залишається в руках держави, що Шевченко назвав "великим системним ризиком", і центральний банк хоче знизити цей рівень до 25% у найближчі роки.

Нагадаємо, глава Національного банку України (НБУ) Кирило Шевченко заявив, що Україна очікує отримати 2,2 млрд доларів у вигляді трьох траншів від Міжнародного валютного фонду у 2021 році.

Як повідомляло РБК-Україна, місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) 11 січня відновила роботу з першого перегляду програми Stand-By для України. Робота буде продовжена в дистанційному режимі.