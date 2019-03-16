Посли G7 стурбовані можливістю зриву виборів президента, - джерела

Вибори 2019, на думку послів G7, можуть бути зірвані

Послы стран "Большой семерки" (G7) передали письмо, адресованное министру внутренних дел Украины Арсену Авакову, в котором призывают не допустить срыва выборов президента 2019. Об этом РБК-Украина сообщили высокопоставленные источники.

По словам собеседника, в письме отмечается, что послы G7 обеспокоены "активизацией праворадикальных движений", а также возможностью срыва выборов президента.

Кроме того, по словам источника, они призывают МВД обеспечить законность и прозрачность избирательного процесса.

Напомним, ранее Аваков заявил, что МВД проверяет сообщение о несанкционированном доступе в информационную систему ЦИК "Выборы-2019". По его словам, было зафиксировано несколько соответствующих обращений от кандидатов в президенты.

До этого Служба безопасности Украины разоблачила группу хакеров на подготовке кибератак накануне выборов. По данным следствия, житель Черниговской области вместе с сообщниками из РФ взламывал автоматизированные системы органов власти для их компрометации во время выборов.