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Зеленський пообіцяв послам G7 захищати незалежність САП та НАБУ

Київ, Середа 23 вересня 2020 21:20
Зеленський пообіцяв послам G7 захищати незалежність САП та НАБУ
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський зустрівся сьогодні з послами держав "Великої сімки" (G7) та Європейського союзу. В ході зустрічі сторони обговорили ситуацію довкола Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро України.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента України.

Глава держави пообіцяв послам G7 захищати незалежність цих антикорупційних органів та запевнив, що дотримується позиції, що всі процедури відбору членів конкурсних комісій та конкурси на посади очільників САП та НАБУ, мають відбуватися згідно з законом, прозоро та під громадським контролем.

"Як гарант Конституції готовий усіляко захищати й забезпечувати незалежність і прозорість роботи САП, НАБУ, ВАКС. Водночас вимагатиму забезпечення права українських громадян бачити дієву роботу цих органів", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше посли G7 звернулися до української влади з закликом захистити антикорупційні органи.

Цій заяві передувало рішення Конституційного суду щодо визнання неконституційним указу президента про призначення Артема Ситника на посаду директора НАБУ.

Крім того, 21 серпня Назара Холодницького звільнили з посади керівника САП та з органів прокуратури. Холодницький звільнився з САП за власним бажанням.

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Новини України Політика Володимир ЗеленськийНАБУG7САП
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