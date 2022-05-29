Посли ЄС сьогодні можуть узгодити нові санкції проти Росії, - журналіст

Фото: посли ЄС сьогодні можуть узгодити нові санкції проти Росії (pixabay.com)

У неділю, 29 травня, посли Європейського союзу проведуть зустріч. Швидше за все, на переговорах вони узгодять шостий пакет санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення журналіста Рікарда Йозвяка в Twitter.