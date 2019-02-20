Посли ЄС включили в санкційний 8 список росіян за агресію в Керченській протоці

Посли ЄС вирішили продовжити заморожування активів і заборону на видачу віз 163 особам і організаціям 44

Комитет постоянных представителей Европейского союза включили в черный список восемь россиян за агрессию РФ в Керченском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"Послы Европейского союза решили продлить замораживание активов и запрет на выдачу виз 163 лицам и 44 организациям, ответственным за подрыв территориальной целостности Украины. Будет официально продлено в начале марта. Дополнительно восемь человек будут добавлены позже", - написал он.

Напомним, замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что совет министров иностранных дел ЕС одобрил "азовский пакет" санкций против Российской Федерации.

15 февраля дипломаты Европейского союза согласовали санкции против России в связи с задержанием спецслужбами России украинских кораблей и их экипажей в Керченском проливе.

Добавим, Парламентская ассамблея Совета Европы 24 января приняла украинскую резолюцию по Азову. Украина в резолюции ПАСЕ требует освобождения моряков и политзаключенных РФ. Также в документе осуждается строительство Керченского моста, который нарушает территориальную целостность Украины; обыски украинских судов в Азовском море.