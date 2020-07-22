Посли ЄС погодили санкції проти Росії та Китаю через кібератаки

Посли країн-учасниць Європейського союзу погодили введення нових санкцій проти Росії та Китаю. Новий пакет санкцій буде введено у зв'язку з причетністю до кібератак.

Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

За його словами, погоджено заходи щодо замороження активів, пов'язаних з російською військовою розвідкою ГРУ, а також розвідувальними службами Китаю і Північної Кореї. Також вводиться заборона на видачу віз чиновникам з Росії та Китаю.

Санкції вводяться у зв'язку з причетністю структур та окремих громадян цих країн до кібератак. Мова йде про атаки з використанням вірусів WannaCry, NotPetya & Cloud Hopper.

Нагадаємо, восени 2018 року США ввели санкції за кіберзлочини; серед іншого, Вашингтон назвав Російську Федерацію відповідальною за кібератаки з використанням шкідливого ПО NotPetya і вірусу WannaCry.

У тому ж році Служба безпеки України заявила, що отримала докази кібератак на об'єкти критичної інфраструктури з вірусами відомими як "BlackEnergy" і "NotPetya"; за даними СБУ, атаки координувалися російськими спецслужбами.