Послы ЕС согласовали санкции против России и Китая за кибератаки

Послы стран-участниц Европейского союза согласовали введение новых санкций против России и Китая. Новый пакет санкций будет введен в связи с причастностью к кибератакам.

Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

По его словам, согласованы меры по замораживанию активов, связанных с российской военной разведкой ГРУ, а также разведывательными службами Китая и Северной Кореи. Также вводится запрет на выдачу виз чиновникам из России и Китая.

Санкции вводятся в связи с причастностью структур и отдельных граждан этих стран к кибератакам. Речь идет об атаках с использованием вирусов WannaCry, NotPetya & Cloud Hopper.

Напомним, осенью 2018 года США ввели санкции за киберпреступления; среди прочего, Вашингтон назвал Российскую Федерацию ответственной за кибератаки с использованием вредоносного ПО NotPetya и вируса WannaCry.

В том же году Служба безопасности Украины заявила, что получила доказательства кибератак на объекты критической инфраструктуры с вирусами известными как "BlackEnergy" и "NotPetya"; по данным СБУ, атаки координировались российскими спецслужбами.