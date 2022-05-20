Країни G7 не прийшли до єдиного рішення щодо обмежень на російську нафту
Керівник Міністерства фінансів США Джанет Єллен заявила, що глави економічних відомств і ЦБ держав G7 не змогли в четвер прийти до спільної думки щодо характеру потенційних обмежень на імпорт російської нафти. Консультації тривають.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Вона підкреслила, що американська сторона висунула пропозицію про введення мит на імпорт російської нафти, щоб обмежити доходи Москви, зберігши при цьому обсяг постачання енергоносіїв з РФ.
Представники країн ЄС намагалися домогтися введення поетапного ембарго палива до кінця 2022 року.
Єллен додала, що покупці нафти з РФ можуть досягти домовленості, згідно з якою не будуть закуповувати його за цінами, які перевищать певний рівень. Міністр розповіла, що ініціатива стане успішною у разі, якщо до неї приєднаються якомога більше країн.
При цьому фінансові лідери "Великої сімки" домовилися посилити тиск на Росію за допомогою економічних санкцій.
Раніше ми повідомляли, що Угорщина продовжила блокування введення нових санкцій проти РФ через небажання відмовлятися від російської нафти.
Також ми писали, що Європейський союз має намір пом'якшити нафтові санкції проти Росії в шостому пакеті. Зокрема, відмовитися від плану повністю заборонити Морські постачання на танкерах.
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