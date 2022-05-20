Країни G7 не прийшли до єдиного рішення щодо обмежень на російську нафту

Керівник Міністерства фінансів США Джанет Єллен заявила, що глави економічних відомств і ЦБ держав G7 не змогли в четвер прийти до спільної думки щодо характеру потенційних обмежень на імпорт російської нафти. Консультації тривають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Вона підкреслила, що американська сторона висунула пропозицію про введення мит на імпорт російської нафти, щоб обмежити доходи Москви, зберігши при цьому обсяг постачання енергоносіїв з РФ.

Представники країн ЄС намагалися домогтися введення поетапного ембарго палива до кінця 2022 року.

Єллен додала, що покупці нафти з РФ можуть досягти домовленості, згідно з якою не будуть закуповувати його за цінами, які перевищать певний рівень. Міністр розповіла, що ініціатива стане успішною у разі, якщо до неї приєднаються якомога більше країн.

При цьому фінансові лідери "Великої сімки" домовилися посилити тиск на Росію за допомогою економічних санкцій.