Посли ЄС можуть прийняти четвертий пакет санкцій проти Росії цього тижня,- журналіст

Європейський союз може прийняти четвертий пакет санкцій проти Російської Федерації вже найближчим часом. Посли ЄС, ймовірно, зустрінуться вже цієї неділі.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на допис журналіста Рікарда Йозвяка в Twitter.

"Можливо, посли ЄС зустрінуться в неділю, щоб обговорити та ухвалити рішення щодо четвертого пакету санкцій ЄС щодо Росії",- пише Йозвяк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що США запровадили чергові жорсткі санкції проти Російської Федерації. Тим часом директор-розпорядник МВФ Кристаліна Георгієва допустила дефолт Росії на тлі введених обмежень проти агресора.

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