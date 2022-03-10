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Масштабні санкції можуть викликати дефолт у Росії, - директор МВФ

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Четвер 10 березня 2022 23:34
Масштабні санкції можуть викликати дефолт у Росії, - директор МВФ Кристаліна Георгієва (Фото: euronews.com)
Автор: Константин Широкун

Директор-розпорядник МВФ Кристаліна Георгієва допустила дефолт Росії. Він може трапитися на тлі великої кількості введених економічних санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.

Директор-розпорядник МВФ Кристаліна Георгієва допустила дефолт Росії через санкції, введені урядами багатьох країн і великими компаніями на тлі вторгнення в Україну.

"Безпрецедентні санкції, введені щодо Росії, загнали країну в рецесію. Згідно з нашим прогнозом, ця рецесія буде мати глибокий характер ... що стосується дефолту, цей сценарій більше не представляється неймовірним", - зазначила Георгієва.

Війна Росії проти України триває з 24 лютого. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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