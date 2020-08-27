Посли ЄС та голова МЗС Білорусі провели закриту зустріч

Фото: Володимир Макей (flickr com dgcomsoc)

Європейські посли провели закриту зустріч з главою Міністерства закордонних справ Білорусі Володимиром Макеєм через ситуацію в країні. Зустріч відбулася сьогодні вранці з ініціативи білоруської сторони.

Про це повідомляє TUT.BY з посиланням на джерело у дипломатичних колах.

До цього європейські посли зверталися з відповідними проханнями, щоб обговорити ситуацію в країні після президентських виборів. Головними темами були ситуація в Білорусі та перспективи подальших відносин з ЄС.

Посли яких країн були присутні на зустрічі - не уточнюється.

Нагадаємо, посли країн ЄС закликали білоруську владу припинити політичні переслідування.

Раніше повідомлялось, що Литва включила в санкційний список Олександра Лукашенка і ще 117 білоруських чиновників.

Зазначимо, 14 серпня білоруський Центрвиборчком оголосив офіційні результати виборів президента, згідно з якими перемогу з 80% голосів здобув Олександр Лукашенко.

Раніше повідомлялося, що три опозиційні кандидати подавали скарги на результати виборів, які були відхилені ЦВК.