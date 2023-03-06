Банк Raiffeisen более десяти лет сотрудничал с приспешниками Путина, - СМИ

Банк Raiffeisen в течение длительного времени обслуживал фиктивную компанию на Кипре, которая контролировались российскими олигархами Аркадием и Борисом Ротенбергами.

По информации издания, в банковских документах утверждается, что фиктивные компании, которые сотрудничали с Raiffeisen Bank International (RBI), “по меньшей мере находились в сфере влияния, если не под контролем, Ротенбергов”.

Кроме того, австрийское Управление по финансовому рынку критиковало банк за недостаточно серьезное отношение к правилам по предотвращению возможного отмывания денег и финансирования терроризма, в том числе в оффшорных зонах. В частности, в 2018 году ему присудили самый большой штраф, который когда-либо платило финансовое учреждение в Австрии, - более трех миллионов евро.

В издании утверждают, что одна из компаний, которую контролировали Ротенберги, - Hervet Investments Limited. Она была зарегистрирована в Кипре и сотрудничала с австрийским банком около 14 лет (с 2002 до 2016 года).

Hervet получила у Raiffeisen Bank International счет в ценных бумагах и клиринговые счета для биржевых операций. Через них проходили большие суммы. Согласно документам, которые есть у издания, наибольшая транзакция в период с начала 2015 года по середину 2016 года составила более 123 миллионов евро. При этом банк Raiffeisen не выяснял, кто именно является реальным владельцем компании.

Журналистам Der Standart удалось увидеть связь компании с юридическим лицом, владельцем и бенефициарным владельцем которого является Борис Ротенберг, благодаря данным Paradise Papers - масштабной утечки данных о тайных финансовых операциях, которая произошла в 2016 году.

Австрийская газета отмечает, что Ротенберги - это не единственные российские олигархи, которых подозревают в связях с Raiffeisen Bank International. При этом банк продолжает работать в РФ, несмотря на вторжение в Украину.