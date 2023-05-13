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Послы ЕС не смогли согласовать 11 пакет санкций против РФ, переговоры перенесли

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Суббота 13 мая 2023 05:39
Послы ЕС не смогли согласовать 11 пакет санкций против РФ, переговоры перенесли Фото: послы ЕС не смогли согласовать 11 пакет санкций против РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Послы стран Евросоюза в ходе встречи в Брюсселе в пятницу, 12 мая, не смогли достигнуть договоренностей касательно 11 пакета санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Рolskie Radio.

Сообщается, что на следующей неделе запланировано еще одно заседание. По словам посла Польши в ЕС Анджея Садося, на следующем заседании санкционный пакет может быть согласован.

Посол отметил, что многие вопросы очень технические и сложные, поэтому требуют тщательного экспертного анализа.

Садось также отметил, что приветствует включение в проект новых ограничений против российских транспортных компаний, а также выразил надежду, что некоторые из санкций аналогичным образом будут введены и против Беларуси.

В проекте последнего санкционного пакета также есть предложение внести в черный список лиц, участвовавших в похищении украинских детей, вывоз их на территорию России, где их принудительно усыновляют. Лицам, включенным в черный список, запрещен въезд в ЕС, а их активы в Европе заблокированы.

Также было учтено предложение Польши о распространении санкций на пропагандистов и судей, выносящих приговоры на политических процессах.

Как сообщалось, в Европейском Союзе предполагают, что, вероятно, санкции против России достигли своего потолка. Однако ЕС все же намерен ввести 11-й пакет санкций.

Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен назвала три ключевых элемента нового пакета санкций против России. При этом Reuters сообщало, что переговоры по 11-му пакету санкций могут затянуться.

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