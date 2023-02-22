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Послы ЕС уверены, что 10 пакет санкций против России будет принят, - CNN

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Европейский союз, Среда 22 февраля 2023 21:28
Послы ЕС уверены, что 10 пакет санкций против России будет принят, - CNN Фото: дипломаты убеждены, что 10 пакет санкций будет принят (Getty Images)
Автор: Елена Черкасец

Послы Европейского Союза остаются уверенными, что в четверг будет достигнуто соглашение по 10-му раунду санкций блока против России.

Об этом сказал дипломат на условиях анонимности, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Послы ЕС достигли прогресса в ряде технических вопросов в среду днем, сказал дипломат, но все еще есть некоторые элементы, которые нужно уточнить", - говорится в сообщении.

Это касается, в частности, требований к отчетности и импортным квотам на определенные товары.

Руководитель блока Урсула фон дер Ляен ранее заявляла, что новый раунд санкций против Москвы будет направлен на российскую торговлю и разжигающие войну в Украине технологии.

Выступая на пресс-конференции в Киеве, фон дер Ляен сказала, что блок стремится опубликовать пакет, объем которого составит 10,8 миллиарда долларов (10 миллиардов евро) до этой пятницы.

Напомним, Евросоюз продлит антироссийские ограничения на полгода. Из санкционного списка никого не исключат, Венгрия отозвала соответствующие требования.

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