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Посли ЄС впевнені, що 10-й пакет санкцій проти Росії буде ухвалений, - CNN

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Європейський союз, Середа 22 лютого 2023 21:28
Посли ЄС впевнені, що 10-й пакет санкцій проти Росії буде ухвалений, - CNN Фото: дипломати переконані, що 10 пакет санкцій буде ухвалений (Getty Images)
Автор: Олена Черкасець

Посли Європейського Союзу залишаються впевненими, що в четвер буде досягнуто угоди щодо 10-го раунду санкцій блоку проти Росії.

Про це сказав дипломат на умовах анонімності, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Посли ЄС досягли прогресу в низці технічних питань у середу вдень, сказав дипломат, але все ще є деякі елементи, що потрібно уточнити”, - йдеться у повідомленні.

Це стосується, зокрема, вимог до звітності та імпортних квот на певні товари.

Керівник блоку Урсула фон дер Ляєн раніше заявляла, що новий раунд санкцій проти Москви буде спрямований на російську торгівлю та технології, що розпалюють війну в Україні.

Виступаючи під час прес-конференції в Києві, фон дер Ляєн сказала, що блок прагне опублікувати пакет, обсяг якого становитиме 10,8 мільярда доларів (10 мільярдів євро) до цієї п’ятниці.

Нагадаємо, Євросоюз продовжить антиросійські обмеження на півроку. Із санкційного списку нікого не виключатимуть, Угорщина відкликала відповідні вимоги.

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