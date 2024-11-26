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Послы ЕС на этой неделе обсудят новый пакет санкций против России, - Reuters

Брюссель, Вторник 26 ноября 2024 22:34
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Послы ЕС на этой неделе обсудят новый пакет санкций против России, - Reuters Иллюстративное фото: послы ЕС на этой неделе обсудят новый пакет санкций против России (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Послы Европейского союза встретятся в среду, 27 ноября, чтобы обсудить 15-й пакет санкций против России. В частности, планируется ввести ограничения против российского "теневого флота".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Источники издания уточняют, что помимо санкций против "теневого флота", в документ планируется внести ограничения по отношению к китайским компаниям, которые участвуют в производстве дронов для российских оккупантов.

Также, по словам собеседников Reuters, санкционный список пополнят в общей сложности 29 юридических и 54 физических лица. Сейчас в нем уже более чем 2200 физических и юридических лиц.

По информации журналистов, значительного несогласия с новым пакетом санкций не ожидается.

Reuters уточняет, что под санкции могут попасть 48 танкеров, которые Россия использует для обхода потолка цен на нефть от "Большой семерки".

Санкции против "теневого флота"

Напомним, вчера, 25 ноября, стало известно, что Британия ввела крупнейший пакет санкций против российского "теневого флота".

Под ограничениями оказались 30 танкеров, которые занимаются транспортировкой российской нефти. Половина судов за последний год перевезла нефть и продукты, стоимость которых достигает 4,3 миллиарда долларов.

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