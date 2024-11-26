Посли ЄС цього тижня обговорять новий пакет санкцій проти Росії, - Reuters
Посли Європейського союзу зустрінуться в середу, 27 листопада, щоб обговорити 15-й пакет санкцій проти Росії. Зокрема, планується запровадити обмеження проти російського "тіньового флоту".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Джерела видання уточнюють, що крім санкцій проти "тіньового флоту", в документ планується внести обмеження стосовно китайських компаній, які беруть участь у виробництві дронів для російських окупантів.
Також, за словами співрозмовників Reuters, список санкцій поповнять загалом 29 юридичних і 54 фізичні особи. Нині в ньому вже понад 2200 фізичних та юридичних осіб.
За інформацією журналістів, значної незгоди з новим пакетом санкцій не очікується.
Reuters уточнює, що під санкції можуть потрапити 48 танкерів, які Росія використовує для обходу стелі цін на нафту від "Великої сімки".
Санкції проти "тіньового флоту"
Нагадаємо, вчора, 25 листопада, стало відомо, що Британія запровадила найбільший пакет санкцій проти російського "тіньового флоту".
Під обмеженнями опинилися 30 танкерів, які займаються транспортуванням російської нафти. Половина судів за останній рік перевезла нафту та продукти, вартість яких сягає 4,3 мільярда доларів.
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