RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Послы ЕС одобрили выделение 5 млрд евро на закупку оружия Украине

Архивное фото: верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Послы Евросоюза сегодня, 13 марта, одобрили увеличение военной помощи Украине на 5 млрд евро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову МЗС України Дмитра Кулебу і верховного представника ЄС з питань закордонних справ Жозепа Борреля.

Реакция в ЕС

Боррель написал, что послам ЕС удалось договориться об увеличении фонда для поставок вооружений Украине на 5 млрд евро.

"Посыл ясен: мы будем поддерживать Украину всеми силами, чтобы победить", - написал он.

Реакция Украины

Кулеба выразил благодарность странам-членам ЕС и верховному представителю ЕС по иностранным делам Жозепу Боррелю за поддержку. 

Речь идет о предложение по увеличению финансового потолка Европейского фонда мира на 5 миллиардов евро для дополнительной военной поддержки Украины.

"Это еще одна мощная и своевременная демонстрация европейского единства и решимости в достижении нашей общей победы", - написал Кулеба.

Теперь Украина с нетерпением ожидает принятия окончательного решения на следующем заседании Совета ЕС по иностранным делам.

Страны ЕС поставляют вооружение Украине

Напомним, что в начале мая 2023 года Совет ЕС принял решение о помощи для Украины в размере одного миллиарда евро для совместных закупок боеприпасов и ракет.

Планировалось, что до марта 2024 года европейские страны предоставят Украине обещанный миллион снарядов. Однако страны ЕС не смогли вовремя выполнить план и насобирали для Украины только 600 тысяч боеприпасов.

При этом страны ЕС заявили, что совместно готовы производить для Украины до 2 млн артиллерийских боеприпасов ежегодно с 2025 года.

Ранее Financial Times писало, что члены Евросоюза сегодня согласуют новое пополнение спецфонда на 5 млрд евро для финансирования военных поставок в Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзВойна в Украине