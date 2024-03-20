Послы ЕС согласовали пакет санкций против РФ из-за смерти Навального, - журналист

Послы Европейского союза сегодня, 20 марта, одобрили новые санкции против России из-за смерти оппозиционера Алексея Навального.

Об этом заявил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в социальной сети X.

По его словам, под ограничения попадут лица, которых ЕС считает ответственными за смерть Алексея Навального.

Отмечается, что санкции должны будут быть введены против 33 человек и двух организаций.

Новый пакет ограничений будет опубликован в официальном журнале Евросоюза уже в эту пятницу.

Смерть Навального

Напомним, 16 февраля 47-летний российский оппозиционер Алексей Навальный потерял сознание во время прогулки в арктической колонии "Полярный волк", где отбывал трехлетний срок заключения.

Позже в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу заявили, что политик умер.

РосСМИ вероятной причиной назвали отрыв тромба. Эту версию подтвердил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

При этом президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на смерть Навального, отмечал, что к этому привел российский диктатор Владимир Путин.

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что российский диктатор Владимир Путин "вероятно причастен" к смерти оппозиционера Алексея Навального.