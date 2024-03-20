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Посли ЄС погодили пакет санкцій проти РФ через смерть Навального, - журналіст

Середа 20 березня 2024 15:55
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Посли ЄС погодили пакет санкцій проти РФ через смерть Навального, - журналіст Архівне фото: Посли ЄС погодили пакет санкцій проти РФ через смерть Навального (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Посли Європейського союзу сьогодні, 20 березня, схвалили нові санкції проти Росії через смерть опозиціонера Олексія Навального.

Про це заявив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у соціальній мережі X.

За його словами, під обмеження потраплять особи, яких ЄС вважає відповідальними за смерть Олексія Навального.

Зазначається, що санкції повинні будуть бути введені проти 33 осіб і двох організацій.

Новий пакет обмежень буде опубліковано в офіційному журналі Євросоюзу вже цієї п'ятниці.

Смерть Навального

Нагадаємо, 16 лютого 47-річний російський опозиціонер Олексій Навальний знепритомнів під час прогулянки в арктичній колонії "Полярний вовк", де відбував трирічний термін ув'язнення.

Пізніше в Управлінні Федеральної служби виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу заявили, що політик помер.

РосЗМІ ймовірною причиною назвали відрив тромбу. Цю версію підтвердив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

При цьому президент України Володимир Зеленський, реагуючи на смерть Навального, наголошував на тому, що до цього привів російський диктатор Володимир Путін.

Колишній президент США Дональд Трамп вважає, що російський диктатор Володимир Путін "ймовірно причетний" до смерті опозиціонера Олексія Навального.

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