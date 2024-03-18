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Трамп допустил, что Путин причастен к смерти Навального

Понедельник 18 марта 2024 16:04
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Трамп допустил, что Путин причастен к смерти Навального Фото: бывший президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что российский диктатор Владимир Путин "вероятно причастен" к смерти "оппозиционера" Алексея Навального.

Как сообщает РБК-Украина, слова Трампа приводит Politico.

Бывшего президента попросили прокомментировать, мог ли Путин быть причастен к "внезапной" смерти Навального.

"Я не знаю, но возможно. Я имею в виду вероятно, я не знаю. Он молодой человек, поэтому по статистике он должен жить еще в течение длительного времени. Итак, произошло что-то необычное", - ответил Трамп.

Смерть Навального

Напомним, 16 февраля 47-летний российский оппозиционер Алексей Навальный потерял сознание во время прогулки в арктической колонии "Полярный волк", где отбывал трехлетний срок заключения.

Позже в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу заявили, что политик умер.

РосСМИ вероятной причиной назвали отрыв тромба.Эту версию подтвердил начальник Главного управление разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

При этом президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на смерть Навального, подчеркивал, что к этому привел российский диктатор Владимир Путин.

Сам Трамп использовал смерть Навального для того, чтобы в очередной раз раскритиковать президента Джо Байдена и его команду. В частности, он заявлял о "сфальсифицированных выборах".

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