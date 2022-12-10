Переговоры послов стран ЕС о девятом пакете санкций против РФ зашли в тупик, - СМИ

Послы стран Евросоюза на встрече в Брюселле не смогли согласовать девятый пакет санкций против Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radio .

Следующая встреча послов по этому вопросу запланирована на понедельник, 12 декабря.

Посол Польши в ЕС Анджей Садось отметил, что переговоры о новых санкциях зашли в тупик. Причиной Садось назвал слишком большой список исключений, которые предложили разные страны для проекта девятого пакета санкций в своих интересах.

Например, ряд стран требуют, чтобы члены Евросоюза на национальном уровне могли размораживать активы людей, ранее находящихся под санкциями ЕС в аграрном секторе.

Кроме того, Венгрия потребовала исключить членов российского правительства из санкционного списка ЕС, а Швеция настаивала на снятии экономических ограничений с "Роскомнадзора".