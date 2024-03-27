Послы ЕС обсудят ограничения на импорт продовольствия из Украины, - Reuters

Послы Европейского союза сегодня, 27 марта, обсудят новые ограничения на импорт украинской сельскохозяйственной продукции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Вчера вечером председательствующая сторона представила новое предложение с небольшими корректировками… (Послы ЕС - ред.) обсудят этот момент в конце сегодняшней встречи", - рассказал источник Reuters в бельгийском председательстве в Совете ЕС.

Сейчас члены ЕС обсуждают, как продлить беспошлинный ввоз украинского продовольствия и одновременно успокоить фермеров, которые устраивают массовые протесты в связи с дешевым импортом.

Что предшествовало

Напомним, на прошлой неделе Европарламент и Европейский Совет достигли предварительной договоренности о продлении мер либерализации торговли для Украины.

Согласно плану, временная приостановка ввозных пошлин и квот на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС приостановят еще до 5 июня 2025 года.

Также инициатива предусматривает экстренное торможение для особо чувствительной сельскохозяйственной продукции, а именно птицы, яиц, сахара, овса, кукурузы, круп и меда.

По мнению Франции и Польши, таких мер недостаточно для того, чтобы удовлетворить фермеров. Поэтому они предложили ужесточить ограничения.

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