Посли ЄС обговорять обмеження на імпорт продовольства з України, - Reuters

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Вчора ввечері головуюча сторона представила нову пропозицію з невеликими коригуваннями… (Посли ЄС - ред.) обговорять цей момент наприкінці сьогоднішньої зустрічі", - розповіло джерело Reuters у бельгійському головуванні в Раді ЄС.

Наразі члени ЄС обговорюють, як продовжити безмитний ввезення українського продовольства та одночасно заспокоїти фермерів, які влаштовують масові протести у зв'язку з дешевим імпортом.

Що передувало

Нагадаємо, минулого тижня Європарламент та Європейська Рада досягли попередньої домовленості щодо продовження заходів лібералізації торгівлі для України.

Згідно з планом, тимчасове призупинення ввізного мита та квот на експорт української сільськогосподарської продукції до ЄС призупинять ще до 5 червня 2025 року.

Також ініціатива передбачає екстрене гальмування для особливо чутливої сільськогосподарської продукції, а саме птиці, яєць, цукру, вівса, кукурудзи, круп та меду.

На думку Франції та Польщі, таких заходів недостатньо для того, щоб задовольнити фермерів. Тому вони запропонували посилити обмеження.

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