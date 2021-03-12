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Наслідки пандемії: надлишкова смертність в ЄС перевищила півмільйона осіб

Новость на русском → Брюссель, П'ятниця 12 березня 2021 14:41
Наслідки пандемії: надлишкова смертність в ЄС перевищила півмільйона осіб Фото: швидка (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

З березня по грудень 2020 року в країнах Європейського союзу зафіксовано на 580 тисяч смертей більше, ніж за той же період в 2016-2019 роках. Дані включають усі випадки смерті, незалежно від їх причин.

Про це повідомляє Євростат.

Як наголошується в повідомленні, навесні 2020 року кількість смертей в ЄС почала швидко рости через COVID-19: у деяких частинах Європи смертність була дуже високою в порівнянні з середньою смертністю у попередні роки.

Під час раннього періоду COVID-19 надлишкова смертність в ЄС досягла свого першого піку у квітні 2020 рік - зростання на 25% у порівнянні із середнім показником за той же місяць в порівнянні з 2016-2019 роками.

У період з травня по липень був зареєстрований більш низький рівень надлишкової смертності, а в серпні - вересні, з другою хвилею пандемії, розпочався черговий сплеск смертності. Надлишкова смертність в ЄС була на 8% вище середнього в серпні та вересні, +18% у жовтні, досягнувши піку в +41% у листопаді, а потім +30% у грудні.

Хоча підвищена смертність спостерігалася протягом більшої частини року по всій Європі, піки і інтенсивність спалахів сильно розрізнялися по країнам, повідомили в Євростаті.

Як повідомляло РБК-Україна, очікувана тривалість життя в США у першому півріччя 2020 року скоротилася на один рік. В останній раз таке спостерігалося зниження в роки Другої світової війни, в 1940-е.

Нагадаємо, за даними Держстату за 2020 рік в Україні померло 616 835 осіб. Це на 35 721 смертей більше, ніж за січень-грудень 2019 року, коли померло 581 114 осіб.

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