ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Аеропорт в Херсоні закрили через негоду

Новини » Надзвичайні події     24.02.2020 - 17:15
Аеропорт в Херсоні закрили через негоду
Фото: аеропорт "Херсон" (wikipedia.org)

Через сильні пориви вітру робота аеропорта зупинена

У Херсоні через непогоду був закритий міжнародної аеропорт. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що сьогодні вранці з Херсона вилетів "борт" на Київ, a от із Стамбула "Аеробус" вже не прилетів.

"Напрямок вітру бічний, тому літак може не втриматися на злітно-посадковій смузі. Це вкрай небезпечно для повітряних суден, тому до кінця дня жодних рейсів не будемо приймати і відправляти. Така ж ситуація зараз склалася в аеропортах Одеси і Миколаєва", - говорить директор "Херсонські авіалінії" Віталій Кучерук.

Також керівник обласного Гідрометцентру Юрій Кирияк підтвердив, що саме в районі міжнародного аеропорту "Херсон" пориви вітру були найсильніші.

А саме вони досягали 25-29 метрів в секунду, тоді як по області не перевищували 16-17 м/сек, і тільки в Нижньосірогозькому районі фіксували 20 м/c.

"Ураган приніс циклон c європейської території. Ho вже на наступний день вітер стихне, a температура повітря підніметься до тринадцяти градусів Цельсія. Зате ще через два дні очікуємо черговий циклон з пониженням температури повітря до 6-8 градусів, сильним вітром та опадами", - розповів він.

Нагадаємо, через негоду в Україні в деяких областях частково повалені дерева на дороги, а також зірвані дахи будинків.

Як повідомляло РБК-Україна, 24 лютого на Україну обрушився ураган "Юля". Рятувальники наполягають на посиленні заходів власної безпеки і закликають громадян без зайвої необхідності не виходити на вулицю.

Сильний вітер валить дерева і зриває дахи будинків: Україну накрила негода В Одеській області внаслідок негоди знеструмлено 145 населених пунктів
Новини України ГідрометцентрХерсонаэропорт
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся