Наслідки негоди у Києві: вітер повалив майже 40 дерев

Фото: повалене вітром дерево у центрі Києва (facebook.com/zelenbud)

Найбільше постраждав Деснянський район - там впало 10 дерев

Внаслідок вчорашньої негоди у Києві вітер повалив близько 40 дерев. Ще 18 дерев було пошкоджено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook КП "Київзеленбуду".

Комунальники повідомили, що перші повідомлення про повалені дерева почали надходити до аварійно-диспетчерської служби вчора о 16:00. Кияни повідомили про 12 повалених дерев.

"Працівники районних КП УЗН нарахували ще 25 повалених дерев та 18 пошкоджених на своїх балансових територіях. Найбільше постраждав Деснянський район - там впало 10 дерев, а от Голосіївський район негода оминула. Прибирання територій триває", - розповіли у "Київзеленбуді".

Фото: стихія повалила близько 40 дерев у Києві (facebook.com/zelenbud)

За даними Українського гідрометцентру, до кінця дня у Києві збережеться хмарна погода, опадів не очікується.

У найближчі два дні до столиці повернеться сонце: 20 та 21 травня синоптики прогнозують мінливу хмарність з проясненнями, температура вдень підніметься до +17, вночі до +9. Втім, дощі у Київ повернуться вже 22 травня, а температура повітря вдень впаде до +12.

Нагадаємо, вчора в Україні було оголошено штормове попередження. Зокрема, у Києві оголосили жовтий рівень небезпечності через сильні пориви вітру.

Також повідомлялося, що у перші дні червня в Україні встановиться спекотна погода до +30 градусів. Але вже через кілька днів температура повітря опуститься до +20, а в деяких регіонах - до +15.

Автор: Роман Калиниченко