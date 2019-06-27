В Україні оголошено штормове попередження

Ілюстративне фото (УНІАН)

У Києві очікується посилення вітру до 28 м/с

Погода в Україні сьогодні, 27 червня 2019 року, очікується дощовою з посиленням вітру. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

За даними синоптиків, сьогодні на заході, півночі та центрі очікуються дощі з градом та посилення вітру до 20 м/с, а у Києві до 28 м/с.

"У Києві та Київській області у найближчу годину з утриманням до кінця доби 27 червня гроза, град, пориви вітру та шквали 25-28 м/с", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на Київ обрушився ураган. У столиці пройшла сильна злива, сильний вітер повалив гілки дерев, місцями гілки падали на автомобілі.

Як писало РБК-Україна, в Україні завтра очікується похолодання. За прогнозами синоптиків, на День Конституції температура повітря опуститься до +20 градусів вдень. Також очікуються опади та посилення вітру. Така погода утримається й на вихідні.

Синоптик Наталя Діденко повідомляла, що до України з Балтії йде циклон Otto, який принесе дощі та грози та інші метеорологічні явища.