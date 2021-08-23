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Таліби готуються до штурму Панджшерської долини

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Афганістан, Понеділок 23 серпня 2021 03:13
Таліби готуються до штурму Панджшерської долини Фото: таліби готуються до штурму Панджшерської долини (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Таліби готуються до штурму Панджшерської долини. У регіон почали прибувати тисячі людей для боротьби з бойовиками і на даний момент в рядах сил опору близько 9 тисяч осіб.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на AFP.

Керівництво єдиної непідконтрольної талібам провінції Афганістану Панджшер висунуло ультиматум ісламському руху "Талібан".

Північний альянс, як називається рух опору талібам, зажадав децентралізацію і побудову нової системи правління, яка забезпечить соціальну справедливість, рівність, права і свободу для всіх. Якщо таліби відмовляться від переговорів, то їх чекає довгий опір по всьому Афганістану.

Як передає Al Arabiya, "Талібан" поставив ультиматум, вимагаючи щоб глава опору Ахмад Масуд здався протягом 4 годин, інакше таліби почнуть штурм провінції і всієї Панджшерської долини. Таліби записали спеціальне відео для самопроголошеного лідера опору Ахмада Масуда, яке супроводжувалося кадрами пересування талібів в Панджшер.

Ахмад Масуд - син знаменитого афганського польового командира Ахмада Шах Масуда - заявив, що здаватися не має наміру. За його словами, це таліби повинні піти на поступки і сформувати уряд, до якого увійдуть представники всіх сил. Якщо "Талібан" відмовиться від діалогу, сказав Ахмад, війна неминуча.

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Талібан Афганистан
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