RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

За останню добу знищено 200 одиниць російської техніки, - Арестович

Автор: Людмила Жукова

На п'ятий день війни в Україні знищено та пошкоджено понад 200 одиниць різної техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника офісу президента України Олексія Арестовича.

"Боже мій, знали б ви як ми їх метелимо з ранку під Києвом! За підтвердженими оцінками до 14.00 (28 лютого) знищено та пошкоджено понад 200 одиниць різної техніки на напрямках Ірпінь - Житомирська траса", - повідомив Арестович.

Також він розказав, що загиблих російських військових близько трьох тисяч.

Відповідаючи на питання про результати переговорів, він зазначив, що не назвав би це переговорами. За його словами, Київ називає це консультаціями.

"До переговорів ще рано. Я думаю, що це перша проба пера. Але будемо сподіватися, що розсудливість переможе, тому що те, що діється. Не так шкода Україну, як російську армію. Ви не уявляєте, що тут відбувається з нею", – зазначив Олексій Арестович.

Арестович відзвітував про ситуацію в Україні на 28 Лютого

Як ми раніше писали, названо найбільш вразливі місця російської військової техніки.

Нагадаємо, з початку вторгнення Росії 24 лютого Україна перейшла на воєнний стан.

Після цього Зеленський підписав указ Про загальну мобілізацію в Україні. Вона буде проводитися протягом 90 днів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України