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Названо найбільш вразливі місця російської військової техніки, - Міністерство оборони

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Понеділок 28 лютого 2022 11:52
Названо найбільш вразливі місця російської військової техніки, - Міністерство оборони Підбита російська техніка (Фото: kanaldom.tv)
Автор: Константин Широкун

Міністерство оборони України опублікувало інформативні зображення про найбільш вразливі місця техніки російської армії. Залежно від типу машини, слабкі місця знаходяться в зоні моторного відсіку, або кабіни екіпажу.

Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на Facebook Міністерства оборони України.

Названо найбільш вразливі місця російської військової техніки, - Міністерство оборониМіністерство оборони України опублікувало кілька зображень з найбільш вразливими зонами на різній армійській техніці Російської Федерації. Мається на увазі, що в першу чергу військова техніка буде пошкоджуватися коктейлями Молотова.

Названо найбільш вразливі місця російської військової техніки, - Міністерство оборониЗалежно від типу техніки, слабкі зони машин істотно відрізняються. Але серед універсальних рекомендацій - колеса, кабіни машин, люки для екіпажу і десанту та ін.

Названо найбільш вразливі місця російської військової техніки, - Міністерство оборони

Нагадаємо, з початку вторгнення Росії 24 лютого Україна перейшла на воєнний стан.

Після цього Зеленський підписав указ Про загальну мобілізацію в Україні. Вона буде проводитися протягом 90 днів.

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