Названо найбільш вразливі місця російської військової техніки, - Міністерство оборони
Міністерство оборони України опублікувало інформативні зображення про найбільш вразливі місця техніки російської армії. Залежно від типу машини, слабкі місця знаходяться в зоні моторного відсіку, або кабіни екіпажу.
Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на Facebook Міністерства оборони України.
Міністерство оборони України опублікувало кілька зображень з найбільш вразливими зонами на різній армійській техніці Російської Федерації. Мається на увазі, що в першу чергу військова техніка буде пошкоджуватися коктейлями Молотова.
Залежно від типу техніки, слабкі зони машин істотно відрізняються. Але серед універсальних рекомендацій - колеса, кабіни машин, люки для екіпажу і десанту та ін.
Нагадаємо, з початку вторгнення Росії 24 лютого Україна перейшла на воєнний стан.
Після цього Зеленський підписав указ Про загальну мобілізацію в Україні. Вона буде проводитися протягом 90 днів.