RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Графики отключения света Война в Украине

Посланники Трампа отменили визит в Москву: ждут решения Украины

10:03 12.10.2026 Пн
1 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: Посланники президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер (Getty Images)

Посланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отложили запланированную поездку в Москву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Американцы ждут четкого ответа: готовы ли Украина и европейцы согласиться на новое единственное предложение для главы Кремля. О каком предложении идет речь, издание не сообщает.

Пока такой информации нет, визит отложен. Решение было принято на фоне кризиса в Украине, отмечает издание.

Напомним, 11 октября Трамп объявил энергетическое перемирие между Украиной и Россией, но Кремль сразу же нарушил его. Впоследствии в Белом доме объяснили, почему оно не сработало.

По словам анонимного представителя Белого дома, сначала речь шла о прекращении атак на нефтеперерабатывающие заводы, а уже потом - на другие энергетические объекты.

Между тем, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал, есть ли смысл в переговорах с США после заявлений Трампа.

По его словам, Украина готова воспользоваться каждой возможностью для мира, а эта неделя станет неделей активной работы с европейскими партнерами для усиления давления на Россию.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты АмерикиДональд Трамп