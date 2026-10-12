Посланники Трампа отменили визит в Москву: ждут решения Украины

Американцы ждут четкого ответа: готовы ли Украина и европейцы согласиться на новое единственное предложение для главы Кремля. О каком предложении идет речь, издание не сообщает.

Пока такой информации нет, визит отложен. Решение было принято на фоне кризиса в Украине, отмечает издание.

Напомним, 11 октября Трамп объявил энергетическое перемирие между Украиной и Россией, но Кремль сразу же нарушил его. Впоследствии в Белом доме объяснили, почему оно не сработало.

По словам анонимного представителя Белого дома, сначала речь шла о прекращении атак на нефтеперерабатывающие заводы, а уже потом - на другие энергетические объекты.