Посланники Трампа отменили визит в Москву: ждут решения Украины

Посланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отложили запланированную поездку в Москву.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
Американцы ждут четкого ответа: готовы ли Украина и европейцы согласиться на новое единственное предложение для главы Кремля. О каком предложении идет речь, издание не сообщает.
Пока такой информации нет, визит отложен. Решение было принято на фоне кризиса в Украине, отмечает издание.
Напомним, 11 октября Трамп объявил энергетическое перемирие между Украиной и Россией, но Кремль сразу же нарушил его. Впоследствии в Белом доме объяснили, почему оно не сработало.
По словам анонимного представителя Белого дома, сначала речь шла о прекращении атак на нефтеперерабатывающие заводы, а уже потом - на другие энергетические объекты.
Между тем, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал, есть ли смысл в переговорах с США после заявлений Трампа.
По его словам, Украина готова воспользоваться каждой возможностью для мира, а эта неделя станет неделей активной работы с европейскими партнерами для усиления давления на Россию.