Посланці Трампа скасували візит до Москви: чекають на рішення України

Американці чекають на чітку відповідь: чи готові Україна та європейці погодитися на нову єдину пропозицію для глави Кремля. Про яку саме пропозицію йдеться, видання не повідомляє.

Поки такої інформації немає, візит відкладений. Рішення ухвалили на тлі кризи в Україні, зазначає видання.

Нагадаємо, 11 жовтня Трамп оголосив енергетичне перемир'я між Україною та Росією, але Кремль одразу ж його порушив. Згодом у Білому домі пояснили, чому воно не спрацювало.

За словами анонімного представника Білого дому, спершу мова йшла про припинення атак на нафтопереробні заводи, а вже потім - на інші енергетичні об'єкти.