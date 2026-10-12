Посланці Трампа скасували візит до Москви: чекають на рішення України

Посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер відклали заплановану поїздку до Москви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
Американці чекають на чітку відповідь: чи готові Україна та європейці погодитися на нову єдину пропозицію для глави Кремля. Про яку саме пропозицію йдеться, видання не повідомляє.
Поки такої інформації немає, візит відкладений. Рішення ухвалили на тлі кризи в Україні, зазначає видання.
Нагадаємо, 11 жовтня Трамп оголосив енергетичне перемир'я між Україною та Росією, але Кремль одразу ж його порушив. Згодом у Білому домі пояснили, чому воно не спрацювало.
За словами анонімного представника Білого дому, спершу мова йшла про припинення атак на нафтопереробні заводи, а вже потім - на інші енергетичні об'єкти.
Тим часом міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів, чи є сенс у переговорах зі США після заяв Трампа.
За його словами, Україна готова скористатися кожною можливістю для миру, а цей тиждень буде тижнем активної роботи з європейськими партнерами для посилення тиску на Росію.