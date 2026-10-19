Зачем Трамп начал задабривать Путина и атаковать Зеленского, - объяснение источников

Санкции против России, дизельное соглашение и критика президента Украины Владимира Зеленского наметили новый курс американского лидера Дональда Трампа, который в Киеве связывают с приближающимися выборами в США.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Ультиматум без гарантий. Как Трамп выкручивает руки Зеленскому, а Путин готовит тяжелую зиму".

В середине сентября Конгресс США наконец-то принял санкционный законопроект сенаторов Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя. Ожидалось, что уже в середине октября он начнет действовать, по крайней мере, частично, а давление на Россию усилится.

Однако Дональд Трамп избрал другой курс. Вместо более жестких ограничений против Москвы он начал искать возможности для договоренностей с Кремлем, усилив публичную критику Украины и лично Владимира Зеленского.

Одним из самых заметных проявлений этой политики стало так называемое "дизельное соглашение", которое дало России возможность возобновить поставки топлива на внешние рынки. Для российской экономики это не обязательно означает кардинальные изменения, однако сам факт ослабления ограничений стал сигналом о готовности Вашингтона к прагматичному сотрудничеству с Москвой.

Как пояснил РБК-Украина осведомленный собеседник в украинских властях, американская сторона считает, что уступками можно склонить Россию к переговорам и в конце концов добиться перемирия или мирного соглашения.

"Плюс Дмитриев их активно соблазняет всяческими историями, как о богатствах Арктики, которые они совместно могут осваивать", - отметил собеседник издания.

На какие уступки России могут пойти США

Дизельное горючее, по данным западных медиа, может быть только одним из направлений потенциального сближения Вашингтона и Москвы.

Среди возможных предложений, которые обсуждают американские представители, - возобновление поставок российского газа в Европу, определенное рамочное соглашение о безопасности с участием России и европейских стран, а также вопросы замороженных зарубежных активов российской компании "Лукойл".

Такой подход подразумевает, что экономические интересы и перспективы сотрудничества могут стать для Кремля стимулом сесть за стол переговоров. В то же время, он создает риск, что Россия получит дополнительные экономические возможности, не сделав существенных шагов навстречу миру.

Как на смену курсу влияют выборы в США

Еще одним объяснением действий Трампа может быть приближение промежуточных выборов в Конгресс США, запланированных на 3 ноября.

Президент США пытается демонстрировать успехи своей администрации, но это не обязательно помогает Республиканской партии сохранить контроль над обеими палатами Конгресса. В такой ситуации снижение цен на горючее и заверение, что война с Ираном "почти выиграна", могут стать важными аргументами для американских избирателей.

На этом фоне Трамп начал более активно критиковать Зеленского. Он обвинял украинского президента в нежелании заключать соглашение, говорил о необходимости избрать нового лидера Украины и подвергал сомнению использование американской помощи при предыдущей администрации Джо Байдена.

Также президент США распространял утверждение о якобы торговле Украиной американскими крылатыми ракетами Tomahawk. В то же время, Украина не получала таких ракет от США. Среди источников, на которые ссылался Трамп, было интервью бывшей пресс-секретари Зеленского Юлии Мендель.

Пытается ли Киев возобновить диалог с Вашингтоном

Несмотря на публичную перепалку, между Украиной и США продолжались неофициальные дипломатические контакты. По информации РБК-Украина, украинская сторона на прошлой неделе искала возможность организовать новую встречу с американскими представителями в Европе, где находился Зеленский.

"Если удастся с Виткоффом и Кушнером встретиться, то, может, попытались бы протиснуть тему дрон-дела из США, как-то дискуссию в ту сторону вернуть", – рассказывал на неделе один из осведомленных собеседников издания.

Однако пока нет оснований говорить о существенном улучшении отношений между Киевом и Вашингтоном.