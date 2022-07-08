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Послання Путіну. Що б Зеленський сказав кремлівському диктатору

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Київ, П'ятниця 08 липня 2022 13:31
Послання Путіну. Що б Зеленський сказав кремлівському диктатору Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський розповів, яке б послання хотів передати очільнику Кремля Володимира Путіну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави держави в інтерв'ю CNN.

Зеленський зазначив, що Путін, який розв'язав війну проти України, може зупинити її та припинити вбивство мирних жителів.

"Я не вважаю його такою особистістю, до якої потрібно щось спеціальне. Спеціальне послання. У нас кривава війна, яку розв'язала Росія на нашій території. Я просто хотів би, щоб він це усвідомлював, що він конкретно це зробив. І щоб він усвідомлював, що на сьогодні він конкретно може це завершити. Ось і все послання. А вибір за ним", - заявив зеленський.

Нагадаємо, що в інтерв'ю Володимир Зеленський також розповів про ситуацію на фронті та назвав найважчий напрямок.

Крім того, президент пояснив, чого не вистачає Україні для деокупації територій.

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