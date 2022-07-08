Послання Путіну. Що б Зеленський сказав кремлівському диктатору

Зеленський зазначив, що Путін, який розв'язав війну проти України, може зупинити її та припинити вбивство мирних жителів.

"Я не вважаю його такою особистістю, до якої потрібно щось спеціальне. Спеціальне послання. У нас кривава війна, яку розв'язала Росія на нашій території. Я просто хотів би, щоб він це усвідомлював, що він конкретно це зробив. І щоб він усвідомлював, що на сьогодні він конкретно може це завершити. Ось і все послання. А вибір за ним", - заявив зеленський.