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Послание Путину. Что бы Зеленский сказал кремлевскому диктатору

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Киев, Пятница 08 июля 2022 13:31
Послание Путину. Что бы Зеленский сказал кремлевскому диктатору Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какое бы послание хотел передать главе Кремля Владимиру Путину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства в интервью CNN.

Зеленский отметил, что Путин, который развязал войну против Украины, может остановить ее и прекратить убийство мирных жителей.

"Я не считаю его такой личностью, к которой нужно что-то специальное. Специальное послание. У нас кровавая война, которую развязала Россия на нашей территории. Я просто хотел бы, чтобы он это осознавал, что он конкретно это сделал. И чтобы он осознавал, что на сегодня он конкретно может это завершить. Вот и все послание. А выбор за ним", - заявил Зеленский.

Напомним, что в интервью Владимир Зеленский также рассказал о ситуации на фронте и назвал самое трудное направление.

Кроме того, президент объяснил, чего не хватает Украине для деоккупации территорий.

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