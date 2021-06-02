"Послання Путіну": країни НАТО проводять широкомасштабні навчання в небі над Європою

США та союзники по НАТО проводять широкомасштабну місію в небі над країнами-членами блоку. Навчання частково покликані направити послання президенту Росії Володимиру Путіну.

Про це йдеться в сюжеті CNN .

Зазначається, що навчання проводяться за декілька тижнів до зустрічі президента США Джо Байдена та лідера РФ Володимира Путіна.

"США та союзники беруть участь у широкомасштабній місії НАТО, в якій беруть участь понад 20 країн НАТО, здійснюючи польоти над країнами-членами НАТО у навчаннях, покликаних частково направити послання президенту Росії Володимиру Путіну", - повідомляє телеканал.

Президент США Джо Байден раніше заявив, що має намір порушити на зустрічі зі своїм російським колегою Володимиром Путіним питання про неприпустимість порушення прав людини. Американський лідер хоче дати "ясно йому зрозуміти", що Вашингтон не зволікатиме в цьому питанні.

Байден і Путін проведуть зустріч 16 червня 2021 року в швейцарській Женеві.

Заступник голови МЗС Євген Єнін повідомляв, що перед зустріччю з Путіним Байден переговорить з президентом України Володимиром Зеленським.

У Кремлі заявили, що на перший саміт президентів США і Росії не готують двосторонніх документів. Крім того, Москва підкреслює, що від зустрічі не варто чекати перезавантаження у відносинах з Вашингтоном.