Посла Украины Зварича вызовут в МИД Чехии: в чем причина

Что предшествовало

Напомним, что в своем новогоднем обращении спикер чешского парламента Томио Окамура выступил с резкими заявлениями в отношении Украины и ее руководства.

Он сказал, что бюджетные средства Чехии следует направлять на поддержку пенсионеров, людей с инвалидностью и семей с детьми, а не тратить их на вооружение и финансирование военных действий за рубежом.

Также он выступил против членства Украины в ЕС, и помимо этого раскритиковал позицию ЕС и окружение президента Украины Владимира Зеленского.

В четверг вечером, 1 января, посол Украины Василий Зварич написал в Facebook, что слова Окамуры в адрес Украины и руководства украинского государства в его новогодней речи были недостойными и совершенно неприемлемыми.

На следующий день глава МИД Чехии Петр Мацинка заявил, что не считает уместным для посла иностранного государства публично оценивать заявления одного из высших конституционных лиц Чешской Республики.

"Если у какой-либо дипломатической миссии есть оговорки или вопросы, для этого существуют стандартные дипломатические каналы. Однако чешская политика - это дело чешских граждан и их демократически избранных представителей", - сказал он в пятницу.

В тот же день глава МИД Украины Андрей Сибига ответил на критику чешского министра, заявив, що украинский посол действовал правильно и профессионально.

"Посол Украины абсолютно правильно поступил, отреагировав на возмутительные оскорбления в адрес нашего государства - и сделал это дипломатично", - говорилось в его посте.